Число выявленных случаев ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...

На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 года по предварительным ...

В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. На Среднем Урале за вторую календарную неделю зарегистрировано 25 тыс. 900 случаев ...

В Екатеринбурге превышение эпидемического порога по ОРВИ составило 37,3%

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...