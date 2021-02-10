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Число выявленных случаев ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за шестую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 543 случая ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 5,2% и на 1% выше прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за этот же период выявлено 15 тыс. 696 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 6,3% и выше уровня прошлой недели на 6%.

В то же время на Среднем Урале снижается заболеваемость внебольничной пневмонией. Так, за шестую календарную неделю зарегистрировано 1 тыс. 618 случаев этой болезни, что ниже уровня прошлой недели на 14,26%. В Екатеринбурге выявлено 728 случаев внебольничных пневмоний (на прошлой неделе — 739 случаев).

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