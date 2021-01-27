В Свердловской области производство яиц в январе 2021 года сократилось на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По итогам января 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 130,9 млн яиц, что на 3,3% ниже уровня предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Также наблюдается сокращение производства скота и птицы на убой — на 1,9% (до 21 тыс. т). Производство молока на Среднем Урале за указанный период выросло на 2,6% (до 63,3 тыс. т).
Добавим, что по итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 1 млрд 512,9 млн яиц, что на 3,8% ниже уровня предыдущего года.
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