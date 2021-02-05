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Число пунктов банковского обслуживания в Свердловской области за год сократилось на 49 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. На 1 января 2021 года на Среднем Урале насчитывается 846 пунктов банковского обслуживания. Об этом рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания.

«В прошлом году общее количество пунктов банковского обслуживания в регионе сократилось с 895 до 846», — заявил Рустэм Марданов.

По его словам, в настоящее время в Свердловской области зарегистрированы 9 банков, 54 кредитно-потребительских кооператива, 96 ломбардов, 8 сельскохозяйственных кредитных потребкооператива, 4 страховые организации, 27 микрофинансовых компаний, 1 жилищный накопительный кооператив и 1 негосударственный пенсионный фонд.

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