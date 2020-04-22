Еще два инженера ЕВРАЗ НТМК удостоены премии имени Черепановых

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Лауреатами престижной премии имени изобретателей Черепановых стали начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун и главный специалист отдела развития ИТ-инфраструктуры и систем связи ЕВРАЗ НТМК Константин Бушин.



Как сообщает Управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, медали инженерам за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.







Начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун начал трудовую деятельность на ЕВРАЗ НТМК в 1993 году. При его участии осваивался почти весь выпускаемый в цехе сортамент продукции. Сегодня он включает в себя более 300 балочных профилей. Продукция поставляется в страны дальнего и ближнего зарубежья — Корею, Иран, Украину, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армению.



Сегодня Дмитрий Кавун является автором патента, трех заявок на изобретения и трех научных статей. Технические решения, предложенные им, направлены на увеличение производительности, снижение негативного воздействия на окружающую среду.



Так, одно из его рационализаторских предложений позволило уменьшить затраты при прокате шпунта Ларсена и повысить качество продукции. Экономический эффект от внедрения составил 486 тыс. руб. Сейчас при непосредственном участии Дмитрия Кавуна производится техническое перевооружение участка подготовки сменного оборудования ЦПШБ. После реализации проекта объемы производства шпунта увеличатся на 24 тыс. т в год.



Дмитрий Кавун — один из лидеров внедрения технологий бережливого производства в ЕВРАЗе. За достижение высоких трудовых показателей в 2001 году был награжден почетной грамотой министерства металлургии Свердловской области, в 2007 году — почетной грамотой правительства Свердловской области, в 2011 году — благодарностью министерства промышленности и торговли РФ.



Константин Бушин работает на ЕВРАЗ НТМК более 20 лет. Начал трудовую деятельность в конвертерном цехе и прошел все ступени профессионального развития — от инженера-электроника до главного специалиста отдела развития ИТ-инфраструктуры и систем связи. Сразу зарекомендовал себя высококвалифицированным и ответственным специалистом.







Под его руководством и при непосредственном участии были модернизированы сеть передачи данных конвертерного цеха и экспертная система автоматизации машины непрерывной разливки стали № 4. В составе рабочей группы им реализованы проекты «Моделирование работы первого дуплекс процесса конвертерной плавки» и «Визуализация ИТ-инфраструктуры АСУТП сталеплавильного производства».



Перечисленные проекты позволили предприятию увеличить объемы, расширить сортамент, а также повысить качество выпускаемой продукции. Константин Бушин много сил и времени уделяет внедрению новейших технологий в производстве стали и пользуется заслуженным авторитетом коллег. Константин — лауреат конкурса «Инженер года» Нижнего Тагила, награжден благодарственным письмом министерства транспорта и связи Свердловской области.



Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Она присуждается Уральским отделением Российской инженерной академии и Региональным общественным Фондом имени Черепановых и вручается лучшим инженерам региона.



С момента основания премии, ее лауреатами стали порядка 300 уральцев, свыше 30 из них — сотрудники ЕВРАЗ НТМК, уточняют в Управлении по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа