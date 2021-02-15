Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,97 коп., до 73,28 руб., курс евро — на 3,13 коп., до 88,94 руб.