Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,97 коп., до 73,28 руб., курс евро — на 3,13 коп., до 88,94 руб.
УрБК, Москва, 15.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2021 года. Курс долл. ...11.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. ...08.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. ...05.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...04.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. ...