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Вчера, 16:42

Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,97 коп., до 73,28 руб., курс евро — на 3,13 коп., до 88,94 руб.

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