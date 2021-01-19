Свердловская область в январе сократила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Свердловская область в январе 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 19,2 млрд руб. Это на 14,3%, или на 3,2 млрд руб., меньше поступлений предыдущего года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 7,9 млрд руб. со снижением к январю 2020 года на 24,2%, или на 2,5 млрд руб.
В областной бюджет собрано 8,6 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 2,7%, или на 0,2 млрд руб., меньше поступлений января 2020 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 2,7 млрд руб. со снижением на 13,7%, или на 429,1 млн руб.
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