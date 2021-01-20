На Южном Урале количество выданных в январе потребкредитов сократилось на 8,2%

УрБК, Челябинск, 16.02.2021. В январе 2021 года в Челябинской области был выдан 33 тыс. 171 потребительский кредит, что на 8,2% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (36 тыс. 143 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в январе 2021 года потребкредитов расположилась Москва (58,1 тыс. ед.), на втором — Московская область (51,8 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (44,4 тыс. ед.), на четвертом — Республика Башкортостан (41 тыс. ед.). Замыкает топ-5 регионов Республика Татарстан (38,9 тыс. ед.).
В целом по стране в январе этого года было выдано 1,15 млн потребкредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1,3 млн ед.).
Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, выдача потребкредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась довольно значительно. Однако, по его мнению, существенно меньше, чем количество выданных потребкредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом (более чем на четверть). По словам А. Викулина, это говорит о сохранении тенденции по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании.
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