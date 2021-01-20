На Южном Урале количество выданных в январе потребкредитов сократилось на 8,2%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области было выдано 37 тыс. 022 потребительских ...

Средний Урал попал в пятерку регионов РФ с самым заметным снижением количества выданных в январе потребкредитов

На Южном Урале более чем на четверть снизилось число выданных в 2020 году потребкредитов

УрБК, Челябинск, 20.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 414 тыс. 854 потребительских кредита, что на ...