На ЧТПЗ провели первый запуск нового комплекса Kaspersky Antidrone

УрБК, Челябинск, 16.02.2021. Группа ЧТПЗ и компания Kaspersky провели пилотные испытания системы противодействия гражданским беспилотникам Kaspersky Antidrone на Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Группу ЧТПЗ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В рамках испытаний была проведена проверка программно-аппаратного комплекса в условиях критической инфраструктуры и отработка возможных сценариев защиты от атак беспилотников. Пилотный запуск прошел над территорией флагманского объекта Белой металлургии — цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239».





Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ



В пилотном испытании был опробован новейший вариант системы Kaspersky Antidrone c интегрированным модулем радиочастотного обнаружения от Rohde & Schwarz. Такой комплекс позволяет обнаружить БПЛА (беспилотные летательные аппараты) на расстоянии до 4 тыс. м, определить его модель, локализовать местоположение пилота и передать данные в интерфейс. Система может работать автономно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника. При попытке пересечения дроном защитного периметра вред аппарату не причиняется: модуль нейтрализации радиосигнала блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта или совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором.



Благодаря нейронным сетям и модулю классификации, реализованным в программно-аппаратном комплексе Kaspersky Antidrone, беспилотники были незамедлительно выявлены при попытке пересечения защищенного периметра и принудительно отправлены к точке взлета.



«Группа ЧТПЗ уделяет особое внимание обеспечению безопасности производства и своих промышленных объектов. Все большую роль в этом вопросе играют цифровые технологии, призванные обеспечить непрерывный мониторинг инфраструктуры предприятия с целью минимизации возможных рисков. Группа ЧТПЗ как передовая компания стремится использовать наилучшие доступные технологии, поэтому Челябинский трубопрокатный завод стал первым крупным промышленным объектом, на площадке которого прошли пилотные испытания комплекса Kaspersky Antidrone. По итогам успешного тестирования можно говорить об эффективности использования данной системы, и в будущем мы рассматриваем возможность применения комплекса Kaspersky Antidrone на предприятиях Группы ЧТПЗ», — отметил руководитель департамента региональной безопасности Группы ЧТПЗ Юрий Гончаров



Напомним, что в 2020 году Евгений Касперский — один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности, сооснователь и глава «Лаборатории Касперского» — вместе со своей командой посетил цех «Высота 239» и завод «ЭТЕРНО». В том числе благодаря этому визиту в компании было принято решение о проведении тестирования нового комплекса Kaspersky Antidrone на Челябинском трубопрокатном заводе.