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Вчера, 13:55

Средний Урал попал в пятерку регионов РФ с самым заметным снижением количества выданных в январе потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области было выдано 37 тыс. 022 потребительских кредита, что на 14,6% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (43 тыс. 347 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В первой пятерке по числу выданных в январе 2021 года потребкредитов оказались Москва (58,1 тыс. ед.), Московская область (51,8 тыс. ед.), Краснодарский край (44,4 тыс. ед.), а также республики Башкортостан (41 тыс. ед.) и Татарстан (38,9 тыс. ед.).

В то же время Свердловская область стала одним из регионов, в которых наиболее сильно снизилось количество выданных в январе 2021 года кредитов на покупку потребительских товаров. Помимо нее, в этот список вошли Приморский край (минус 19,9%), Тюменская область (минус 16%), Ханты-Мансийский АО (минус 15,2%), а также Саратовская область (минус 14,9%).

В целом по стране в январе этого года было выдано 1,15 млн потребкредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1,3 млн ед.).

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