Средний Урал попал в пятерку регионов РФ с самым заметным снижением количества выданных в январе потребкредитов

УрБК, Челябинск, 04.02.2021. В Челябинской области средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских кредитов ...

Средний размер выданных в декабре 2020 года потребкредитов на Южном Урале вырос на 27,5%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. В Свердловской области в 2020 году было выдано 478 тыс. 847 потребительских кредитов, ...

Количество выданных на Среднем Урале потребкредитов в 2020 году снизилось на 27,8%

На Южном Урале более чем на четверть снизилось число выданных в 2020 году потребкредитов

УрБК, Челябинск, 20.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 414 тыс. 854 потребительских кредита, что на ...