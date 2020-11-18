УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:33

Компания Брусника выявила наиболее востребованные опции системы «умный дом»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Метрологический центр компании Брусника провел исследование, посвященное системе «умный дом», сообщает пресс-служба застройщика.

Компания Брусника выявила наиболее востребованные опции системы «умный дом»

Опрос проводился в пяти городах присутствия компании (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Видное). В нем приняли участие более 1,7 тыс. человек.

«Исследование показало, что в представлениях жителей «умный» дом в первую очередь ассоциируется с функциями комфорта — регулированием микроклимата, удаленным управлением бытовыми приборами, освещением, розетками. Однако приоритетными для большинства респондентов остаются опции, связанные с безопасностью и защитой от непредвиденных ситуаций. 82% жителей хотели бы, чтобы «умный» дом в первую очередь контролировал протечки, наблюдал за происходящим во дворе и сигнализировал о пожаре», — говорится в сообщении.

Компания Брусника выявила наиболее востребованные опции системы «умный дом»

В ходе исследования более глубоко была проанализирована одна из наиболее популярных потребностей — дистанционного открывания дверей подъезда и ворот паркинга со смартфона. Удобной ее признали 84% респондентов. 63% опрошенных даже готовы отказаться от домофонов, если уведомления будут поступать сразу на мобильный.

Компания Брусника выявила наиболее востребованные опции системы «умный дом»

В то же время вызывать лифт, открывать окна, шторы и жалюзи жители предпочитают самостоятельно. Эти функции больше половины участников опроса посчитали ненужными. По мнению респондентов, обойтись можно и без голосового помощника: только 16% жителей считают эту опцию обязательной.

Исследование показало, что большинство покупателей квартир пока не готовы серьезно вкладываться в автоматизацию жилья. 45% опрошенных за полноценную систему «умного» дома готовы заплатить не более 10 тыс. руб. Еще 4% посчитали, что подобные решения должны предоставляться жителям бесплатно. Однако, по предварительным расчетам специалистов Брусники, внедрение комплексной системы автоматизации обойдется не менее чем в 65 тыс. руб. (такую цену справедливой посчитали только 10% опрошенных).

Компания Брусника выявила наиболее востребованные опции системы «умный дом»

Брусника планирует запустить пилотный проект по внедрению «умного» дома в квартале «На Некрасова», который строится за Макаровским мостом. В нем автоматизация будет реализована на двух уровнях. Один охватывает управление инженерными сетями здания: электрощитовыми, насосными, вентиляцией и пожарной сигнализацией. Второй — непосредственно квартирой. Ввод первого дома в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2020 Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

Жильцы ЖК «На Некрасова» в Екатеринбурге смогут управлять квартирой в дистанционном режиме ...

10.07.2020 Брусника построит в Екатеринбурге квартал «На Некрасова»

Первая очередь будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года ...

06.02.2019 Более 20% екатеринбуржцев боятся указывать возраст при поиске работы

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2019. Более половины екатеринбуржцев — 51% — считают, что самой важной информацией в резюме ...

13.08.2018 Аргументы в пользу повышения пенсионного возраста неубедительны для 91,5% россиян

Подавляющее большинство россиян — 91,5% — считают неубедительными аргументы, которые используют для объяснения ...

13.08.2018 Аргументы в пользу повышения пенсионного возраста неубедительны для 91,5% россиян

УрБК, Москва, 13.08.2018. Подавляющее большинство россиян — 91,5% — считают неубедительными аргументы, которые ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (398)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18