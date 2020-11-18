Компания Брусника выявила наиболее востребованные опции системы «умный дом»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Метрологический центр компании Брусника провел исследование, посвященное системе «умный дом», сообщает пресс-служба застройщика.







Опрос проводился в пяти городах присутствия компании (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Видное). В нем приняли участие более 1,7 тыс. человек.



«Исследование показало, что в представлениях жителей «умный» дом в первую очередь ассоциируется с функциями комфорта — регулированием микроклимата, удаленным управлением бытовыми приборами, освещением, розетками. Однако приоритетными для большинства респондентов остаются опции, связанные с безопасностью и защитой от непредвиденных ситуаций. 82% жителей хотели бы, чтобы «умный» дом в первую очередь контролировал протечки, наблюдал за происходящим во дворе и сигнализировал о пожаре», — говорится в сообщении.







В ходе исследования более глубоко была проанализирована одна из наиболее популярных потребностей — дистанционного открывания дверей подъезда и ворот паркинга со смартфона. Удобной ее признали 84% респондентов. 63% опрошенных даже готовы отказаться от домофонов, если уведомления будут поступать сразу на мобильный.







В то же время вызывать лифт, открывать окна, шторы и жалюзи жители предпочитают самостоятельно. Эти функции больше половины участников опроса посчитали ненужными. По мнению респондентов, обойтись можно и без голосового помощника: только 16% жителей считают эту опцию обязательной.



Исследование показало, что большинство покупателей квартир пока не готовы серьезно вкладываться в автоматизацию жилья. 45% опрошенных за полноценную систему «умного» дома готовы заплатить не более 10 тыс. руб. Еще 4% посчитали, что подобные решения должны предоставляться жителям бесплатно. Однако, по предварительным расчетам специалистов Брусники, внедрение комплексной системы автоматизации обойдется не менее чем в 65 тыс. руб. (такую цену справедливой посчитали только 10% опрошенных).







Брусника планирует запустить пилотный проект по внедрению «умного» дома в квартале «На Некрасова», который строится за Макаровским мостом. В нем автоматизация будет реализована на двух уровнях. Один охватывает управление инженерными сетями здания: электрощитовыми, насосными, вентиляцией и пожарной сигнализацией. Второй — непосредственно квартирой. Ввод первого дома в эксплуатацию запланирован на 2022 год.



Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника