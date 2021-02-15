В Свердловской области выявлено 232 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 75 тыс. 259 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 243. За сутки из больниц выписаны 243 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 68 тыс. 097 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 233 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 099 тыс. 323 человека. За сутки зарегистрировано 459 летальных случаев (всего 80 тыс. 979), выздоровели 17 тыс. 627 человек (всего 3 млн 624 тыс. 663).