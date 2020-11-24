В Екатеринбурге осудили подрядчика за хищение более 14 млн рублей при ремонте учреждений образования

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Суд в Екатеринбурге признал виновным уроженца Омской области Кирилла Мостовщикова в хищении 14 млн руб. при проведении ремонта здания образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с августа 2016 года по декабрь 2017 года осужденный внес в документы заведомо недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости выполненных ремонтных работ на объекте — здании государственного учреждения образования.



Впоследствии подрядчик предъявил эти документы заказчику, который перечислил на счета строительной организации средства за фактически не выполненные работы и неиспользованные материалы.



«Действиями Мостовщикова государственному учреждению образования причинен ущерб на сумму свыше 14 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Во время проведения мероприятий в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году многие объекты, находящиеся на гостевом маршруте, подверглись ремонтным работам. Фасады многих зданий приводили в порядок. Дворец молодежи — один из них. Выявили махинации с государственными деньгами сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД области. Собранной фактуры оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела, расследовали которое специалисты ГСУ ГУ МВД области. Оно состояло из 20 томов», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Кировский районный суд Екатеринбурга признал руководителя строительной компании виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре.