Счетная палата РФ выявила неэффективное использование средств при благоустройстве малых городов

УрБК, Москва, 16.02.2021. В Счетной палате РФ пришли к выводам, что средства, выделенные регионам на благоустройство малых городов и исторических поселений в 2018-2019 гг., использовались недостаточно результативно.
Как указывается в отчете аудиторов, в 2018-2019 годах победителями Всероссийского конкурса по отбору заявок на предоставление финансирования стали 240 проектов создания комфортной городской среды. К настоящему времени реализовано всего 166 проектов (69,2%).
«Установлены проблемы при осуществлении Минстроем России контроля за реализацией проектов субъектами Российской Федерации в части отсутствия ежеквартального контроля за соблюдением графика выполнения мероприятий и достоверностью сведений, содержащихся в отчетах субъектов Российской Федерации, что не позволяет своевременно выявить проблемы в реализации проектов и своевременно принять меры по их устранению», — сообщается в отчете Счетной палаты РФ.
Меры ответственности субъектов Российской Федерации в виде возврата средств в федеральный бюджет за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, не установлены. Реализованные проекты не соответствуют комплексу мероприятий, предусмотренному в составе заявки на участие в конкурсе (результату), а устанавливаемый в соглашениях показатель результативности не позволяет оценить его выполнение, также указывают аудиторы.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в 781 малом городе с численностью населения до 50 тыс. жителей проживает около 25% населения Российской Федерации.
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