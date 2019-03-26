УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:01

Счетная палата РФ выявила неэффективное использование средств при благоустройстве малых городов

УрБК, Москва, 16.02.2021. В Счетной палате РФ пришли к выводам, что средства, выделенные регионам на благоустройство малых городов и исторических поселений в 2018-2019 гг., использовались недостаточно результативно.

Как указывается в отчете аудиторов, в 2018-2019 годах победителями Всероссийского конкурса по отбору заявок на предоставление финансирования стали 240 проектов создания комфортной городской среды. К настоящему времени реализовано всего 166 проектов (69,2%).

«Установлены проблемы при осуществлении Минстроем России контроля за реализацией проектов субъектами Российской Федерации в части отсутствия ежеквартального контроля за соблюдением графика выполнения мероприятий и достоверностью сведений, содержащихся в отчетах субъектов Российской Федерации, что не позволяет своевременно выявить проблемы в реализации проектов и своевременно принять меры по их устранению», — сообщается в отчете Счетной палаты РФ.

Меры ответственности субъектов Российской Федерации в виде возврата средств в федеральный бюджет за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, не установлены. Реализованные проекты не соответствуют комплексу мероприятий, предусмотренному в составе заявки на участие в конкурсе (результату), а устанавливаемый в соглашениях показатель результативности не позволяет оценить его выполнение, также указывают аудиторы.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в 781 малом городе с численностью населения до 50 тыс. жителей проживает около 25% населения Российской Федерации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2019 Счетная палата Свердловской области будет контролировать региональный фонд капремонта

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. Сегодня, 26 марта Заксобрание Свердловской области в первом чтении одобрило закон, ...

06.12.2018 На реализацию в 2019 году проектов благоустройства городов и районов Челябинской области выделили более 1,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 06.12.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал проекты благоустройства малых ...

19.09.2018 Свердловская область получила 30 млн рублей на проекты комфортной городской среды в малых городах

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Правительство РФ выделило 4,9 млрд руб. на финансирование проектов комфортной городской ...

25.02.2014 Счетная палата ЕГД в 2013 году выявила неэффективное использование 5,4 млн руб. бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2014. Счетная палата Екатеринбургской городской думы в ходе контрольных мероприятий выявила ...

04.05.2009 В перечень предприятий, имеющих существенное значение для экономики субъектов РФ, включены 1148 хозяйствующих субъектов

УрБК, Москва, 04.05.2009. «Наряду с системообразующими компаниями, которые вошли в так называемый федеральный список, ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (398)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18