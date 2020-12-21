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Среднеуральский Роспотребнадзор в 2020 году зарегистрировал почти 16 тыс. жалоб о защите прав потребителей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. По итогам 2020 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зарегистрировало 15,9 тыс. жалоб о защите прав потребителей. Это на 27% больше уровня предыдущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (27,7%), медицинских услуг (18,4%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (11%), транспорта (8,7%), финансовых услуг (6%), услуг связи (4,5%), бытовых услуг (4,2%).

«При этом в сравнении с 2019 годом произошел рост числа обращений в сфере туризма и транспорта (почти в 5 раз), медицинских услуг (в 3,5 раза), культурно-зрелищной сфере (в 2,7 раза). Данные тенденции обусловлены эпидемиологической обстановкой и принимаемыми органами государственной власти ограничениями в сфере туризма, перевозок и проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

«На фоне обострившихся проблемных вопросов, связанных с введением режима повышенной готовности, в очередной раз происходит активизация недобросовестных юридических фирм, которые предоставляют потребителям неверные разъяснения относительно их прав. По-прежнему в сфере торговли действуют недобросовестные коммивояжеры, продающие товары на дому. В сфере бытового обслуживания граждан волнует деятельность фирм, выполняющих ремонт техники, — такие компании часто не оговаривают заранее цену ремонта либо необоснованно устанавливают стоимость услуг, которая существенно отличается от среднерыночной (потребитель выясняет данный факт уже после оплаты). В сфере медицинских, косметологических, косметических услуг поступает много обращений на нелегальные фирмы, которые потребители часто находят через соцсети», — отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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