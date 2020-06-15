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Две линии горячего оцинкования турецкой «дочки» ММК произвели рекордное количество продукции за январь

УрБК, Магнитогорск, 16.02.2021. В январе 2021 года на линии горячего оцинкования Магнитогорского металлургического комбината (MМK) Metalurji на площадке в Дёртйоле (Турция) было произведено 42 тыс. 316 т продукции, что стало абсолютным рекордом для отдельно взятого агрегата по всей Группе ММК.

«Добиться рекордных показателей для линии агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в Дёртйоле MMK Metalurji способствовало усовершенствование технического оснащения агрегата: были внедрены инженерные решения по увеличению скорости линии. Кроме того, проведенная в 2019-2020 гг. модернизация линий оцинкования помогла ввести в производство новую линейку продукции толщиной полосы до 4,00 мм GI с покрытием до 600 грамм на мк», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей комбината

Всего за первый месяц 2021 года две линии горячего оцинкования турецкого актива ПАО «ММК» в Дёртйоле (Dortyol) и Диловасы (Dilovasi) произвели 78 тыс. 613 т горячеоцинкованного проката — самый большой месячный объем за историю работы MMK Metalurji.

«Благодаря совместной и слаженной работе производственной, технической и сбытовой служб нашему предприятию в Турции удалось расширить сортамент и улучшить структуру принимаемых заказов. Как результат, в январе был сформирован портфель заказов на горячеоцинкованный прокат, позволивший турецкому активу Группы ММК достигнуть рекордных результатов», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Он также отметил, что MMK Metalurji постоянно ведет работу по совершенствованию производственных процессов и привлечению новых производственных заказов с учетом потребностей рынка.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней вызовы, а также введение ограничений на перемещение грузов из-за карантинных мер, турецкий актив ПАО «ММК» показал хорошие операционные и финансовые результаты. Так, по итогам года показатель EBITDA составил 34 млн долл. США, что двукратно превысило плановый уровень благодаря росту продаж на фоне успешной реализации стратегии по диверсификации и повышению рентабельности.

«Решения, сформированные в период значительных карантинных ограничений II квартала 2020 года, позволили компании своевременно и наиболее полно ответить на резко выросший спрос после отмены карантина во втором полугодии, предлагая на рынок весь спектр своей продукции без каких-либо производственных ограничений», — отметил генеральный директор MMK Metalurji Денис Квасов.

MMK Metalurji — современный металлургический комплекс на территории Турецкой Республики. С 2011 года 100% акций компании принадлежит ПАО «ММК». Комплекс в Турции включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле. Комплекс в Искендеруне также включает в себя морской порт, способный принимать суда водоизмещением до 100 тыс. т. В 2020 году продажи MMK Metalurji выросли на 2,8% и составили 741 тыс. т.

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