Скончался бывший директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Сегодня утром скончался бывший директор Богословского алюминиевого завод (БАЗ) Анатолий Сысоев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Краснотурьинска Александр Устинов.
Отметим, что Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в городе Златоусте. С 1956 года он работал на Новокузнецком алюминиевом заводе, с 1969 года — на Красноярском алюминиевом заводе, с 1982 года — на Таджикском алюминиевом заводе. С 1987 по 2005 год А. Сысоев возглавлял Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске.
Анатолий Сысоев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Также он являлся почетным гражданином Свердловской области и почетным гражданином Краснотурьинска.
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