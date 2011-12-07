УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

Скончался бывший директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Сегодня утром скончался бывший директор Богословского алюминиевого завод (БАЗ) Анатолий Сысоев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Отметим, что Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в городе Златоусте. С 1956 года он работал на Новокузнецком алюминиевом заводе, с 1969 года — на Красноярском алюминиевом заводе, с 1982 года — на Таджикском алюминиевом заводе. С 1987 по 2005 год А. Сысоев возглавлял Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске.

Анатолий Сысоев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Также он являлся почетным гражданином Свердловской области и почетным гражданином Краснотурьинска.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.12.2011 Председатель правительства РФ Владимир Путин намерен разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Богословского алюминиевого завода ОК РУСАЛ

УрБК, Москва, 07.12.2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин намерен разобраться в ситуации, сложившейся ...

07.06.2010 Скончался управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод» Анатолий Брижан

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2010. В Каменске-Уральском скончался управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод» (ОАО ...

27.05.2010 Депутат Палаты Представителей Анатолий Сысоев: В Свердловской области фактически прекращена реализация государственной программы занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. «В Свердловской области фактически прекращена реализация государственной программы ...

28.10.2009 Генеральный директор ОАО «Богословский алюминиевый завод» Олег Буркацкий покинул занимаемую должность

УрБК, Москва, 28.10.2009. ОК РУСАЛ объявила о кадровых изменениях на своих предприятиях алюминиевого дивизиона. Так, ...

24.06.2009 В январе — мае 2009 года объемы производства на Богословском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ составили 64,3% к уровню аналогичного периода прошлого года

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2009. Снижение объемов производства первичного алюминия обусловлено сокращением спроса ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (398)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18