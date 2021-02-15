УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:07

На месте обрушения кровли заброшенной котельной в Бисерти нашли тело второго погибшего

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Пожарно-спасательные подразделения обнаружили на месте обрушения кровли заброшенной котельной в поселке Бисерти тело второго погибшего, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

В настоящее время поисковая операция завершена. В ней были задействованы 93 человека и 23 единицы техники.

Ранее стало известно, что прокуратура Нижнесергинского района организовала проверку по факту обрушения кровли в здании заброшенной котельной.

«Предварительно, двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.02.2021 Прокуратура организовала проверку по факту обрушения кровли заброшенного цеха предприятия в Бисерти

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Прокуратура Нижнесергинского района организовала проверку в связи с обрушением кровли ...

10.11.2016 Следствие рассматривает в качестве основной версии аварии на ЗиКе «усталость металла»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2016. Следователи выдвинули две основные версии причин обрушения кровли производственного ...

10.11.2016 Глава МЧС России поручил еще раз проверить завалы ЗиКа

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2016. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил еще раз проверить завалы после обрушения ...

27.02.2013 Комиссии признали обрушение кровли на Чернобыльской АЭС не представляющим опасности

После расследования недавнего обрушения кровли на участке Чернобыльской АЭС, работавшие там комиссии пришли к выводу, ...

13.12.2010 В Тавде в результате обрушения кровли бесхозного здания погибли 2 человека

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2010. В Тавде в результате обрушения несущих конструкций кровли двухэтажного бесхозного ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (398)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18