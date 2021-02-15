На месте обрушения кровли заброшенной котельной в Бисерти нашли тело второго погибшего

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Пожарно-спасательные подразделения обнаружили на месте обрушения кровли заброшенной котельной в поселке Бисерти тело второго погибшего, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
В настоящее время поисковая операция завершена. В ней были задействованы 93 человека и 23 единицы техники.
Ранее стало известно, что прокуратура Нижнесергинского района организовала проверку по факту обрушения кровли в здании заброшенной котельной.
«Предварительно, двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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