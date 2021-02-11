Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга планируют сегодня масштабный вывоз снежных масс в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Коммунальные службы Екатеринбурга просят водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.



Отмечается, что во время вывоза снега будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Транспортные средства, припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории, будут эвакуированы.