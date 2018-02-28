Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет

УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет снизилась на 9,7 процентного пункта (п. п.), до 21,1%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В НБКИ проанализировали структуру выданных ипотечных кредитов в России за последние пять лет.
Так, по данным бюро кредитных историй, за последние пять лет в структуре выданных ипотечных кредитов значительнее всего выросла доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет, на 5,1 п. п., до 23,8%.
Граждане возрастной группы от 30 до 40 лет по-прежнему представляют самый массовый сегмент заемщиков. Их доля в структуре заемщиков ипотеки выросла на 4,6 п. п., до 46,4%.
Среди граждан в возрасте от 20 до 30 лет было зафиксировано снижение интереса к этому финансовому продукту — за пять лет в структуре выдачи ипотеки доля этой возрастной группы граждан сократилась на 9,7 п. п., до 21,1%.
Как отмечают в НБКИ, по сравнению с 2019 годом в 2020 году был отмечен существенный рост числа выдачи ипотечных кредитов и их объемов. При этом неизменными остались возрастные тенденции выдачи ипотеки последних лет: постоянный рост доли граждан в возрасте от 30 до 50 лет и снижение в группе заемщиков моложе 30 лет.
«Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). В свою очередь, самые молодые заемщики только вступают во «взрослые» кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам», — констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом динамика сокращения выдачи ипотеки гражданам в возрасте до 30 лет сохранилась, отмечают в НБКИ.
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