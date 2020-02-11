Группа ЧТПЗ завоевала семь медалей на свердловском региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Представители Группы ЧТПЗ завоевали семь медалей на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.



«Четыре золотых медали завоевали студенты корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» Илья Хмелев (компетенция «Промышленная автоматика»), Дмитрий Дубровин (компетенция «Промышленная механика и монтаж»), Тимур Садреев (компетенция «Промышленная робототехника») и Татьяна Ярушина (компетенция «Аддитивное производство»). Победители регионального этапа чемпионата войдут в сборную команды Свердловской области и представят регион уже на общероссийском уровне», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ



Также серебро и бронзу в компетенции «Аддитивное производство» заработали студенты программы Таисия Баклаева и Алексей Макурин. Кроме того, ученица лицея № 21 в Первоуральске Софья Адиятова, которая обучается по программе ранней профориентации Группы ЧТПЗ, заняла третье место в компетенции «Инженерный дизайн CAD» среди юниоров.



«В 2021 году программе «Будущее Белой металлургии» исполняется 10 лет, и все эти годы наши студенты демонстрируют результативность практико-ориентированной модели обучения. На этом чемпионате студенты завоевали золотую медаль в каждой компетенции, в которой принимали участие. Отмечу, что ребята показали такие результаты, несмотря на продолжительное дистанционное обучение — это подтверждает, что образовательный процесс организован на самом высоком уровне», — отметил руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Алексей Смирнов.



Чемпионат «Молодые профессионалы» прошел на 21 площадке профессиональных учебных заведений Свердловской области. Одной из них стал Образовательный центр Группы ЧТПЗ в Первоуральске, который оснащен согласно самым высоким техническим требованиям. Участниками чемпионата стали более 800 человек. Соревнования прошли по 85 компетенциям основного состава и 16 компетенциям юниорской возрастной группы.



Группа ЧТПЗ одной из первых в России подключилась к движению WorldSkills, которое содействует повышению престижа рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, мотивации участников к развитию профессиональных навыков. За это время команда Группы ЧТПЗ завоевала 189 медалей чемпионата WorldSkills.