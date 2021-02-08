Синоптики прогнозируют на Среднем Урале морозы в течение недели

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области в течение всей недели ожидается аномально холодная погода с понижением температуры воздуха до минус 28 градусов.
Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы и в среднем за сутки будет составлять в северных районах Свердловской области минус 24-28 градусов, на остальной территории — минус 20-23 градуса. Небольшой снег вероятен во второй половине текущей недели.
Добавим, что на прошлой неделе синоптики также обещали похолодание на Среднем Урале. Тогда в регионе прогнозировались метель и понижение температуры до минус 35 градусов.
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