Синоптики прогнозируют на Среднем Урале морозы в течение недели

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области в течение всей недели ожидается аномально холодная погода с понижением температуры воздуха до минус 28 градусов.



Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы и в среднем за сутки будет составлять в северных районах Свердловской области минус 24-28 градусов, на остальной территории — минус 20-23 градуса. Небольшой снег вероятен во второй половине текущей недели.



Добавим, что на прошлой неделе синоптики также обещали похолодание на Среднем Урале. Тогда в регионе прогнозировались метель и понижение температуры до минус 35 градусов.