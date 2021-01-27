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Вчера, 17:45

Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2021 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель сократился на 8,9%, «добыча полезных ископаемых» — на 2,9%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель увеличился на 11,2%. В сегменте «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 28,8%.

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