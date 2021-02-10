В Челябинской области в 2020 году выявлено 25 нелегальных кредитных организаций

УрБК, Челябинск, 15.02.2021. В Челябинской области по итогам 2020 года выявлено 25 нелегальных организаций, которые работали под видом микрофинансовых компаний, следует из отчета Уральского главного управления Банка России.
Это составляет почти половину от общего количества черных кредиторов, выявленных в УрФО в 2020 году (53 организации). На втором месте по количеству таких организаций находится Свердловская область — 13.
В заявлении регулятора говорится, что подобные организации выдавали займы на «кабальных условиях». В частности, нелегальные МФО предлагали займы под огромные проценты, под залог жилья.
«В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки. В то же время вклад в снижение уровня черного кредитования вносят легальные микрофинансовые институты: они обеспечивают конкурентные предложения, максимально доступные в дистанционном режиме», — пояснила начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.
В целом по стране было обнаружено в 2020 году 1 тыс. 549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 — черные кредиторы, 395 — нелегальные форекс-дилеры, 222 — финансовые пирамиды.
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