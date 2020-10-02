Депутат Госдумы направил в прокуратуру письмо в связи с массовыми сокращениями на птицефабрике «Среднеуральская»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру обращение с просьбой проверить факт массового увольнения сотрудников птицефабрики «Среднеуральская» и обоснованность этого решения. Об этом парламентарий рассказал корреспонденту УрБК.



«Мы должны прекрасно понимать, что значит, когда в один-два дня увольняют 100% работников птицефабрики. Мы понимаем, что они не просто написали заявление по собственному желанию. Вероятно, шли переговоры с трудовым коллективом, чтобы они написали заявление сами. Если бы предприятие официально заявило о приостановке, то они уже за два месяца должны были уведомить службу занятости», — сказал А. Альшевских.



По его словам, также он попросил надзорное ведомство проверить действия руководства и собственников предприятия на предмет умысла при увольнении персонала.



Также депутат Госдумы направил еще одно обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии.



Как ранее писал УрБК, птицефабрика «Среднеуральская» с недавнего времени почти полностью остановила производство и высвободила более 600 человек персонала.