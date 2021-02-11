Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 5,05%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. По состоянию на 15 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 107 тыс. 057 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 11 февраля число безработных составляло 108 тыс. 188 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 1 тыс. 131 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,05%.
По состоянию на 11 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. 188 безработных. Об этом ...11.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 5,10%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По состоянию на 11 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. ...08.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,15%
По состоянию на 8 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. 148 безработных. Об этом сообщает ...08.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,15%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. По состоянию на 8 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. ...01.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,21%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. ...