Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 5,05%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. По состоянию на 15 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 107 тыс. 057 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 11 февраля число безработных составляло 108 тыс. 188 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 1 тыс. 131 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,05%.