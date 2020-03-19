УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

В России из эксплуатации отзывают 9,3 тыс. автомобилей Lada X-Ray

УрБК, Москва, 15.02.2021. АО «АвтоВАЗ» отзывает в России 9 тыс. 311 автомобилей марки Lada X-Ray, сообщает Росстандарт.

Речь идет о моделях, выпущенных в период с января по май 2019 года. Причина отзыва — возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Данный дефект будет устраняться бесплатно.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2020 «АвтоВАЗ» отзывает более 1,2 тыс. автомобилей марки LADA XRAY

УрБК, Москва, 19.03.2020. «АвтоВАЗ» отзывает 1278 автомобилей марки LADA XRAY из-за возможных проблем трассировки жгута ...

12.03.2020 Из-за возможных проблем с усилителем тормоза «АвтоВАЗ» отзывает 12,2 тыс. автомобилей Lada

УрБК, Москва, 12.03.2020. Из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов 12,2 тыс. автомобилей Lada Vesta, ...

05.06.2019 «АвтоВАЗ» отзывает около 1 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления

УрБК, Москва, 05.06.2019. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY из-за возможных проблем с усилителем ...

20.05.2019 «АвтоВАЗ» отзывает почти 33 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов

УрБК, Москва, 20.05.2019. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 32 тыс. 892 автомобилей марки Lada Largus из-за возможного смещения ...

27.12.2012 «АвтоВАЗ» отзывает более 45 тысяч машин Lada Granta

«АвтоВАЗ» отзывает 45 346 автомобилей Lada Granta, практически половину выпущенных с мая по сентябрь этого года машин ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (364)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18