В России из эксплуатации отзывают 9,3 тыс. автомобилей Lada X-Ray

УрБК, Москва, 15.02.2021. АО «АвтоВАЗ» отзывает в России 9 тыс. 311 автомобилей марки Lada X-Ray, сообщает Росстандарт.
Речь идет о моделях, выпущенных в период с января по май 2019 года. Причина отзыва — возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Данный дефект будет устраняться бесплатно.
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