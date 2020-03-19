В России из эксплуатации отзывают 9,3 тыс. автомобилей Lada X-Ray

УрБК, Москва, 15.02.2021. АО «АвтоВАЗ» отзывает в России 9 тыс. 311 автомобилей марки Lada X-Ray, сообщает Росстандарт.



Речь идет о моделях, выпущенных в период с января по май 2019 года. Причина отзыва — возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.



Данный дефект будет устраняться бесплатно.