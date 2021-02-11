Официальный курс доллара США и евро снизился на 63 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 62,86 коп., до 73,30 руб., курс евро — на 62,98 коп., до 88,97 руб.
УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. ...08.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. ...05.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...04.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. ...12.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2021 года. Курс долл. ...