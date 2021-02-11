Официальный курс доллара США и евро снизился на 63 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 62,86 коп., до 73,30 руб., курс евро — на 62,98 коп., до 88,97 руб.