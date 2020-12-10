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Вчера, 15:05

От деятельности кредитно-потребительских кооперативов пострадали 35 тыс. свердловчан

Около 35 тыс. свердловчан пострадали от деятельности кредитно-потребительских кооперативов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Мы подсчитали число потерпевших. У нас получилось около 35 тыс. человек. Это свердловчане, которые предъявляют финансовые требования ко всем кредитно-потребительским кооперативам. Понятно, что далеко не все претензии в конечном итоге признают обоснованными», — заявила Т. Мерзлякова.

Больше всего пострадавших насчитывается среди пайщиков КПК «Актив» (26 тыс. свердловчан), КПК «Первый» (3,5 тыс. человек) и «Содействие» (1,1 тыс. человек).

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