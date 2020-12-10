От деятельности кредитно-потребительских кооперативов пострадали 35 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Около 35 тыс. свердловчан пострадали от деятельности кредитно-потребительских кооперативов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Мы подсчитали число потерпевших. У нас получилось около 35 тыс. человек. Это свердловчане, которые предъявляют финансовые требования ко всем кредитно-потребительским кооперативам. Понятно, что далеко не все претензии в конечном итоге признают обоснованными», — заявила Т. Мерзлякова.
Больше всего пострадавших насчитывается среди пайщиков КПК «Актив» (26 тыс. свердловчан), КПК «Первый» (3,5 тыс. человек) и «Содействие» (1,1 тыс. человек).
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила ...12.10.2020 По итогам 8 месяцев 2020 года на деятельность кредитных кооперативов в Свердловской области поступило 153 жалобы
По итогам 8 месяцев 2020 года на деятельность кредитно-потребительских кооперативов (КПК) в Свердловской области ...12.10.2020 По итогам 8 месяцев 2020 года на деятельность кредитных кооперативов в Свердловской области поступило 153 жалобы
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. По итогам 8 месяцев 2020 года на деятельность кредитно-потребительских кооперативов ...10.12.2014 Татьяна Мерзлякова: Число жалоб на финансовые организации выросло в тысячу раз
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. Число жалоб жителей Свердловской области на финансовые организации неуклонно растет. Об ...02.08.2011 УК «Финам менеджмент»: При отсутствии страхового фонда защищенность финансов пайщиков кредитно-потребительских кооперативов никто не гарантирует
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2011. «При отсутствии страхового фонда защищенность финансов пайщиков ...