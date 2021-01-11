«Россети ФСК ЕЭС» закупили новую спецтехнику для автопарка магистрального сетевого комплекса Урала

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») закупили новые тягачи, болотоходы и снегоходы для предприятий, работающих на территории девяти субъектов Уральского и Приволжского федеральных округов.
Как сообщает Группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, общее число единиц специальной и автомобильной техники достигло 842.
«Новая техника позволит проводить ремонтные работы в условиях заболоченной местности, водных преград, бездорожья и любой толщины снежного покрова при различных перепадах температур, а также обеспечит дополнительные возможности оперативно выполнять ремонты и устранять технологические нарушения в работе электросетевого комплекса», — говорится в сообщении компании.
Программа обновления автопарка сформирована с учетом сложных эксплуатационных и климатических условий работы предприятий. До конца 2021 года планируется обновление парка еще на 18 единиц спецтехники, уточняют в Филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...26.10.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование подстанции 500 кВ «Кустовая» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали защиту силового оборудования на питающем центре ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...17.04.2020 Россети ФСК ЕЭС реализуют ремонтные программы в 2020 году на 13,7 млрд рублей
УрБК, Москва, 17.04.2020. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») начали подготовку магистрального сетевого комплекса к ...13.03.2020 Россети ФСК ЕЭС закупили 38 единиц спецтехники для обслуживания энергообъектов в Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») усилили автопарк 38 единицами специальной техники для ...