«Россети ФСК ЕЭС» закупили новую спецтехнику для автопарка магистрального сетевого комплекса Урала

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») закупили новые тягачи, болотоходы и снегоходы для предприятий, работающих на территории девяти субъектов Уральского и Приволжского федеральных округов.



Как сообщает Группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, общее число единиц специальной и автомобильной техники достигло 842.



«Новая техника позволит проводить ремонтные работы в условиях заболоченной местности, водных преград, бездорожья и любой толщины снежного покрова при различных перепадах температур, а также обеспечит дополнительные возможности оперативно выполнять ремонты и устранять технологические нарушения в работе электросетевого комплекса», — говорится в сообщении компании.



Программа обновления автопарка сформирована с учетом сложных эксплуатационных и климатических условий работы предприятий. До конца 2021 года планируется обновление парка еще на 18 единиц спецтехники, уточняют в Филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.