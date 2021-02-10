В Свердловской области в 2020 году выявлено 13 нелегальных кредитных организаций

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года выявлено 13 нелегальных организаций, которые работали под видом микрофинансовых компаний, следует из отчета Уральского главного управления Банка России.
В заявлении регулятора говорится, что подобные организации выдавали займы на «кабальных условиях». В частности, нелегальные МФО предлагали займы под огромные проценты, под залог жилья.
«В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки. В то же время вклад в снижение уровня черного кредитования вносят легальные микрофинансовые институты: они обеспечивают конкурентные предложения, максимально доступные в дистанционном режиме», — пояснила начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.
Всего в УрФО за прошлый год было выявлено 53 нелегальные кредитные организации. В целом по стране было обнаружено в 2020 году 1 тыс. 549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 — черные кредиторы, 395 — нелегальные форекс-дилеры, 222 — финансовые пирамиды.
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