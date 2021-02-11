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Вчера, 13:49

Экс-руководитель свердловского Центра развития туризма возглавила госкомитет по туризму Башкирии

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил бывшего руководителя ГБУ «Центр развития туризма» Свердловской области Эльмиру Туканову главой государственного комитета по туризму республики. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Мы искали такого человека. Мы начали понимать, какой уникальный потенциал таят наши туристические возможности, поэтому такое решение приняли», — пояснил свое решение Р. Хабиров.

Напомним, Э. Туканова официально ушла в отставку с поста главы ГБУ «Центр развития туризма» Свердловской области 12 февраля 2021 года. Данное учреждение она возглавляла с 2013 года.

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