Экс-руководитель свердловского Центра развития туризма возглавила госкомитет по туризму Башкирии

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил бывшего руководителя ГБУ «Центр развития туризма» Свердловской области Эльмиру Туканову главой государственного комитета по туризму республики. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Мы искали такого человека. Мы начали понимать, какой уникальный потенциал таят наши туристические возможности, поэтому такое решение приняли», — пояснил свое решение Р. Хабиров.
Напомним, Э. Туканова официально ушла в отставку с поста главы ГБУ «Центр развития туризма» Свердловской области 12 февраля 2021 года. Данное учреждение она возглавляла с 2013 года.
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил прошение главы «Центра ...11.03.2019 В России на развитие туризма по госпрограмме на 2019-2021 годы выделено порядка 21 млрд рублей
УрБК, Москва, 11.03.2019. Порядка 21 млрд руб. было выделено из федерального бюджета на развитие туризма в рамках ...06.02.2017 Коротко о событиях дня
В 10.30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция, посвященная развитию ...01.09.2011 Федеральное агентство по туризму РФ обещает способствовать созданию благоприятных условий для развития туризма в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2011. Завтра в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Александр Мишарин и руководитель ...27.12.2010 В Свердловской области создано ГУП «Центр развития туризма»
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. В ходе заседания правительства Свердловской области принято постановление о создании ...