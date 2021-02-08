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Жительница Екатеринбурга перевела на счет телефонных мошенников более миллиона рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала 27-летняя девушка, которая, поверив лжебанкирам и псевдоправоохранителям, перевела на счета злоумышленников 2,6 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД

По словам пострадавшей, злоумышленники сообщили ей о том, что неизвестные якобы пытаются снять с ее платежной карты денежные средства, а также сменить номер телефона, к которому привязано online-приложение банка. Также, по их словам, по факту мошеннических операций с ее счетом возбуждено уголовное дело, и необходимо следовать всем указаниям представителей банка и никому не говорить о проводимом расследовании.

«Девушку ввели в заблуждение, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и, чтобы защитить свои личные данные от мошенников, необходимо через приложение оформить в банке заем и перевести деньги на «резервный» счет. Затем звонивший вызвал девушке такси, на котором она доехала до банкомата, расположенного в магазине на улице Титова, сняла все имеющиеся сбережения в размере 400 тыс. руб. и перевела на указанный неизвестный счет. А чтобы мошенники не смогли оформить на ее имя кредит, екатеринбурженку попросили самой оформить заем и перевести средства на «резервный» счет», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В итоге девушка перевела на счета неизвестных 400 тыс. руб. сбережений, а также 2.2 млн руб. одобренного ей кредита.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, уточняют в полиции Екатеринбурга.

Как сообщал УрБК, ранее под такими же предлогами злоумышленники выманили 2 млн 375 тыс. руб. у жителя Верхней Пышмы.

По информации главного управления МВД России по Свердловской области, всего за 2020 год в регионе совершено 8 тыс. 910 подобных случаев мошенничеств.

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