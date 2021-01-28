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Вчера, 12:45

Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уволил главу администрации Чкаловского района Вячеслава Мишарина, следует из данных на сайте горадаминистрации.

Причины отставки не уточняются. И. о. главы райадминистрации назначен Евгений Шипицын.

Ранее А. Орлов отправил в отставку главу администрации Железнодорожного района Андрея Курочкина за низкое качество уборки снега на данной территории.

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