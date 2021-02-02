Правительство РФ подготовило новый пакет поддержки бизнеса стоимостью до 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.02.2021. Правительство РФ разработало новый пакет поддержки бизнеса стоимостью 150-200 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы российского кабмина Андрея Белоусова.



Новый антикризисный план предусматривает пять мер господдержки. Первая — перезапуск программы выдачи кредитов на выплату зарплаты по нулевой ставке. Вторая мера — дополнительное снижение стоимости льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (на 2-3 п. п.) при условии, что они к декабрю 2021 года увеличат численность персонала на 10% по сравнению с началом года. Третья — списание задолженности по налогам и страховым взносам для предприятий из отраслей, которые хуже всего справляются с последствиями пандемии коронавируса. Четвертая мера — фиксация кадастровой стоимости торговых объектов, офисов, точек быта и общепита на уровне 2020 года. Пятая — переходный налоговый режим для компаний, которые лишились возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения и патентом.



По данным издания, Минэкономики, Минфин и ФНС должны будут к 1 марта дополнительно проработать эти меры совместно с Банком России и Корпорацией МСП.



Ранее стало известно, что более половины предпринимателей на Среднем Урале пострадали из-за пандемии коронавируса. Согласно исследованию Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, ключевой проблемой для бизнеса является сокращение платежеспособного спроса (40,2% опрошенных). На втором месте — неэффективность мер господдержки (28,9%), на третьем — проверки контрольно-надзорных органов.