УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

Правительство РФ подготовило новый пакет поддержки бизнеса стоимостью до 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.02.2021. Правительство РФ разработало новый пакет поддержки бизнеса стоимостью 150-200 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы российского кабмина Андрея Белоусова.

Новый антикризисный план предусматривает пять мер господдержки. Первая — перезапуск программы выдачи кредитов на выплату зарплаты по нулевой ставке. Вторая мера — дополнительное снижение стоимости льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (на 2-3 п. п.) при условии, что они к декабрю 2021 года увеличат численность персонала на 10% по сравнению с началом года. Третья — списание задолженности по налогам и страховым взносам для предприятий из отраслей, которые хуже всего справляются с последствиями пандемии коронавируса. Четвертая мера — фиксация кадастровой стоимости торговых объектов, офисов, точек быта и общепита на уровне 2020 года. Пятая — переходный налоговый режим для компаний, которые лишились возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения и патентом.

По данным издания, Минэкономики, Минфин и ФНС должны будут к 1 марта дополнительно проработать эти меры совместно с Банком России и Корпорацией МСП.

Ранее стало известно, что более половины предпринимателей на Среднем Урале пострадали из-за пандемии коронавируса. Согласно исследованию Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, ключевой проблемой для бизнеса является сокращение платежеспособного спроса (40,2% опрошенных). На втором месте — неэффективность мер господдержки (28,9%), на третьем — проверки контрольно-надзорных органов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.02.2021 Половина свердловских предприятий пострадали из-за COVID-19

СОСПП озвучил предварительные результаты соцопроса уральского бизнеса ...

02.02.2021 Более половины свердловских предпринимателей пострадали из-за пандемии коронавируса

Исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Евгений Харламов сегодня ...

02.02.2021 Более половины свердловских предпринимателей пострадали из-за пандемии коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и ...

29.10.2020 Президент РФ предложил продлить льготы для сферы общепита из-за пандемии COVID-19

УрБК, Москва, 29.10.2020. В России могут продлить отсрочку по налогам и страховым взносам для пострадавших на фоне ...

16.04.2020 У 83% российских предпринимателей сократилась выручка на фоне пандемии коронавируса

УрБК, Москва, 16.04.2020. В России 83% предпринимателей пожаловались на сокращение выручки, а большая часть заявила о ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (364)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18