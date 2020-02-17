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Вчера, 12:13

Средний Урал опустился на две строчки в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Свердловская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских регионов 15-е место со средним баллом 56,59. В 2019 году Средний Урал располагался на 13-м месте со средним баллом 57,141.

Как сообщает РИА «Новости», исследование проводилось по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 гг. В основе рейтинга — различные параметры, характеризующие качество жизни в регионах РФ. В том числе — уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

На первых строчках рейтинга, согласно исследованию, находятся Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Белгородская область.

Замыкают список регионов по качеству жизни в 2020 году Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.

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