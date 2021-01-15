Генеральным директором ПАО «Россети» назначен Андрей Рюмин

УрБК, Москва, 15.02.2021. Генеральным директором ПАО «Россети» назначен Андрей Рюмин. Соответствующее решение было принято советом директоров компании 12 февраля 2021 года.



Напомним, Андрей Рюмин исполнял обязанности генерального директора и председателя правления с 15 января.



Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, ранее, с января 2018 года, Андрей Рюмин возглавлял «Россети Ленэнерго». До этого работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной Энергетической Компании» (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.