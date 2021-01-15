УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:05

Генеральным директором ПАО «Россети» назначен Андрей Рюмин

УрБК, Москва, 15.02.2021. Генеральным директором ПАО «Россети» назначен Андрей Рюмин. Соответствующее решение было принято советом директоров компании 12 февраля 2021 года.

Напомним, Андрей Рюмин исполнял обязанности генерального директора и председателя правления с 15 января.

Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, ранее, с января 2018 года, Андрей Рюмин возглавлял «Россети Ленэнерго». До этого работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной Энергетической Компании» (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.01.2021 Исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети» назначен экс-глава «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Совет директоров ПАО «Россети» возложил исполнение обязанностей генерального директора ...

19.03.2014 На должность генерального директора «Калугапутьмаш» назначен Андрей Антропов

Решением совета директоров ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» («Калугапутьмаш», входит в ОАО ...

19.03.2014 На должность генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» назначен Андрей Антропов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. Решением совета директоров ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» ...

18.02.2013 Директором Уральского региона ОАО «ВымпелКом» назначен Андрей Курданов

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. Директором Уральского региона ОАО «ВымпелКом» назначен Андрей Курданов, сообщает ...

09.07.2009 Генеральным директором ОАО «Уралхиммаш» назначен Владимир Кулаков

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2009. Совет директоров ОАО «Уральский завод химического машиностроения» принял решение о ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (364)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18