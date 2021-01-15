УрБК, Москва, 15.02.2021. Генеральным директором ПАО «Россети» назначен Андрей Рюмин. Соответствующее решение было принято советом директоров компании 12 февраля 2021 года.
Напомним, Андрей Рюмин исполнял обязанности генерального директора и председателя правления с 15 января.
Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, ранее, с января 2018 года, Андрей Рюмин возглавлял «Россети Ленэнерго». До этого работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной Энергетической Компании» (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.
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