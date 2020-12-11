В Кольцово из-за технеполадок вынужденно сел самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 14 февраля 2021 года совершил вынужденную посадку самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



По данным ведомства, борт совершал рейс по направлению Екатеринбург — Уфа.



«Во время набора высоты сработал датчик засорение топливных фильтров, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали», — говорится в сообщении.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в составе которой был руководитель отделения криминалистики следственного управления.