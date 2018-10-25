Замглавы Екатеринбурга по финансам и экономике назначен Андрей Корюков

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Бывший замминистра экономики Свердловской области Андрей Корюков назначен на пост заместителя главы Екатеринбурга по финансам и экономике. Информация об этом содержится на официальном портале города.
В должности замминистра экономики области А. Корюков работал с 2018 по 14 февраля 2021 года.
До этого на протяжении долгих лет Андрей Корюков руководил департаментом финансов администрации Екатеринбурга, а затем занимал должность замглавы города по финансам и экономике.
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