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Вчера, 10:51

Южный Урал занял 25-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

УрБК, Челябинск, 15.02.2021. Челябинская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских регионов 25-е место со средним баллом 51,23. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Среди других регионов УрФО выше Южного Урала расположились Ханты-Мансийский (9 место, 60,523 балла) и Ямало-Ненецкий (11 место, 57,916 балла) автономные округа, Тюменская (14 место, 56,78 балла) и Свердловская (15 место, 56,59 балла) области. Ниже всех в рейтинге среди уральских регионов оказалась Курганская область. Так, она заняла 79-е место (30,454 балла) среди 85 регионов РФ.

Рейтинг составлен по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 гг. Он основан на ряде параметров, которые характеризуют качество жизни российских регионов, в том числе — уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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