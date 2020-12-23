УПН: Девелоперы и банки ждут продления программы льготной ипотеки после 1 июля

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Российские девелоперы и банки ждут продления программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».



«Рынок новостроек и ипотечного кредитования стал крайне зависимым не столько от данного инструмента, сколько от политических решений. А политика — сфера трудно прогнозируемая. Отсутствие внятных ориентиров развития отрасли даже на краткосрочный период увеличивает риски. Как в этих условия государство планирует наращивать объем строительства — непонятно», — написал М. Хорьков.



По его словам, сегодня под инструмент льготного кредитования строятся и проектируются новые объекты, переформатируется предложение.



«Однако ясности в продлении программы нет. Смуту в настроения участников рынка вносят и сами чиновники, которые не могут сформулировать внятные критерии стимулирования спроса», — полагает М. Хорьков.