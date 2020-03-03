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Свердловский арбитраж признал банкротом кооператив «Россельхозкооперация»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области признал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

«Признать сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» (ИНН 6639020273, ОГРН 1106639000027) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в судебном решении.

Отметим, что заявление о банкротстве кооператива в январе 2020 года подало АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Сумма исковых требований тогда превышала 9 млн руб.

Отметим, что кооператив «Россельхозкооперация» зарегистрирован в селе Большебрусянское (Белоярский район) по ул. Красных Партизан, 70а. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.

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