Свердловский арбитраж признал банкротом кооператив «Россельхозкооперация»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области признал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
«Признать сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» (ИНН 6639020273, ОГРН 1106639000027) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве кооператива в январе 2020 года подало АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Сумма исковых требований тогда превышала 9 млн руб.
Отметим, что кооператив «Россельхозкооперация» зарегистрирован в селе Большебрусянское (Белоярский район) по ул. Красных Партизан, 70а. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал кредитный потребительский кооператив ...21.02.2020 Свердловский арбитраж признал банкротом автотранспортную компанию «РесурсСпецСтрой»
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «РесурсСпецСтрой» банкротом. Об этом ...24.01.2020 Свердловский арбитраж признал банкротом КПК «Смарт Инвестор»
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал кредитный потребительский кооператив ...09.01.2020 Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Монолит-Строй»
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Монолит-Строй». Об этом ...05.12.2019 Суд признал банкротом Выйский деревообрабатывающий комбинат
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Выйский деревообрабатывающий ...