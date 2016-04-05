Более 90% россиян не имеют опыта инвестирования на фондовом рынке

УрБК, Москва, 15.02.2021. Только 9% россиян имеют опыт инвестирования на фондовом рынке. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



При этом интерес к сфере инвестиций проявляют 24% респондентов.



В исследовании также говорится, что большинство россиян не имеют необходимых знаний и опыта для совершения сделок. Только 3% участников опроса полностью осведомлены об операциях на фондовом рынке. 29% указали, что имеют поверхностные знания.



«Молодежь, которая выходит сегодня на инвестиционный рынок, часто не имеет должной подготовки и не проводит оценку рисков. Высокий уровень цифровых компетенций, который позволяет «новым инвесторам» использовать цифровые решения для удаленного управления инвестициями, сочетаются с невысокой инвестиционной грамотностью. Часто имеет место ошибочная уверенность в сохранности инвестиций по аналогии с банковскими вкладами, защищенными системой государственного страхования», — заявила генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.