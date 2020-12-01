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Рынок транспортных услуг в Свердловской области в 2020 году сократился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Объем оказанных свердловчанам платных транспортных услуг в январе-декабре 2020 года составил 80 млрд 034 млн руб. Это на 32,1% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Рынок услуг туристических предприятий сократился на 77,4%, санаторно-курортных организаций — на 59,4%, учреждений культуры — на 59,2%, гостиниц — 53,2%. Объем оказанных платных бытовых услуг сократился на 26,6%, медицинских — на 12,5%, коммунальных — на 10,9%.

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