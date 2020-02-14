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Доля иностранного капитала в уставном капитале банков РФ в 2020 году снизилась до 10,96%

УрБК, Москва, 12.02.2021. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций на 1 января 2021 года составил 10,96%, что ниже прошлогоднего показателя на 0,53 процентного пункта, сообщается на сайте Банка России.

«Иностранные инвестиции, рассчитанные для цели определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 308 млрд 278 млн рублей, их совокупный уставный капитал — 2 трлн 813 млрд 834 млн руб.», — говорится в сообщении.

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