«Россети» завершили модернизацию открытого распределительного устройства на Ириклинской ГРЭС

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. «Россети» завершили модернизацию открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ на Ириклинской ГРЭС в Оренбургской области.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, отходящие от электростанции ЛЭП обеспечивают транзит электроэнергии сразу в три региона РФ — Оренбургскую и Челябинскую области, Башкортостан (общее население — 9,5 млн человек), а также перетоки в Казахстан. Среди потребителей — Оренбургский газоперерабатывающий завод и Магнитогорский металлургический комбинат.
«На ОРУ 500 кВ на 100% обновлен парк выключателей. Это основной элемент коммутационного оборудования, снижающего риски системных нарушений при коротких замыканиях. Установлены современные элегазовые аппараты российского производства. Такое оборудование характеризуется высокой пожарной безопасностью и длительным сроком службы (не менее 30 лет)», — говорится в сообщении.
Помимо этого, одновременно проведена реконструкция трех магистральных ЛЭП, обеспечивающих транзит энергии потребителям Оренбургской области. Энергетики установили 73 железобетонные опоры с увеличенным сроком службы (до 50 лет). Новые конструкции устойчивы к климатическим нагрузкам, включая перепады температур от -65 до +50 градусов, ветер до 25-30 м/с.
Отмечается, что общая стоимость работ составила порядка 400 млн руб.
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