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ЦБ прогнозирует восстановительный рост экономики РФ в 2021 году на 3-4%

УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России прогнозирует восстановительный рост экономики РФ в 2021 году на 3-4%, говорится в сообщении регулятора.

«Масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5-3,5% и 2-3% соответственно», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, по итогам 2020 года ВВП России сократился на 3,1%.

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