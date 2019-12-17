В аэропорту Кольцово на таможне задержали 11 кг запчастей для мобильных телефонов

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. На Кольцовской таможне имени В. А. Сорокина задержана партия запасных частей для мобильных телефонов американского производителя весом 11 кг, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Посылка, в которой находилось более 200 деталей, пришла из КНР на имя жителя Пермского края. Среди комплектующих были дисплеи, стекла и сменные корпуса разных моделей смартфонов Apple.
Задержанная партия будет отправлена на экспертизу для выяснения подлинности и рыночной стоимости.
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