УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:58

В аэропорту Кольцово на таможне задержали 11 кг запчастей для мобильных телефонов

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. На Кольцовской таможне имени В. А. Сорокина задержана партия запасных частей для мобильных телефонов американского производителя весом 11 кг, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Посылка, в которой находилось более 200 деталей, пришла из КНР на имя жителя Пермского края. Среди комплектующих были дисплеи, стекла и сменные корпуса разных моделей смартфонов Apple.

Задержанная партия будет отправлена на экспертизу для выяснения подлинности и рыночной стоимости.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали более 100 сотовых телефонов

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни при проверке рейса ...

22.08.2019 В аэропорту Кольцово у пассажира изъяли несколько сотен комплектующих для сотовых телефонов и компьютеров

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. При проверке рейса Екатеринбург — Душанбе таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в ...

16.11.2018 Таможенники в Кольцово задержали партию духов известных брендов весом почти 6 кг

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Кольцовские таможенники обнаружили 18 флаконов духов мировых торговых марок у пассажира ...

18.04.2017 В аэропорту Кольцово у гражданки КНР обнаружено более 20 кг контрафактной одежды

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2017. Сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина в ходе таможенного контроля ...

29.08.2012 К 2013 году смартфоны могут занять более 50% на рынке мобильных телефонов

В 2013 году доля смартфонов на рынке мобильных телефонов превысит 50%, то есть на два года раньше, чем ранее ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности13.01.2021Свердловчане стали чаще занимать «до зарплаты»13.01.2021ММК усиливает позиции на рынке белой жести14.01.2021Вызовы для рынка жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Февраль 2021 (328)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18