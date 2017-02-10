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«МегаФон» подписал документы по созданию двух совместных предприятий с четырьмя компаниями

УрБК, Москва, 12.02.2021. «МегаФон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России.

Как сообщает пресс-служба компании, СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции.

«Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (которые останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group). Mail.ru Group будет самым крупным акционером в платежном СП: доля компании составит 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%. USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат», — говорится в сообщении.

Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и «МегаФон», внесут денежные средства, активы или и то и другое в финансовое и платежное СП.

Отмечается, что закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

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