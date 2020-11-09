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Сегодня, 14:55

Биржевой курс евро в первые часы торгов превысил 90 рублей

УрБК, Москва, 12.02.2021. Курс доллара в первые часы торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 1,06%, достигнув отметки в 74,38 руб. Курс евро увеличился на 0,72% и торгуется на уровне 90,01 руб., следует из данных торговой площадки на 12.45 (по московскому времени).

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